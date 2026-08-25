Минэнерго проверит качество АИ-95 и АИ-98 после жалоб автовладельцев

Министерство энергетики РК проводит проверку после массовых жалоб автовладельцев на качество бензина АИ-95 и АИ-98. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, в социальных сетях активно обсуждаются проблемы с автомобилями, которые, как утверждают водители, возникли после заправки топливом.

«Действительно, сейчас в социальных сетях остро поднимается эта тема. Вчера мой заместитель, вице-министр, был направлен в Павлодар вместе с заместителем председателя Комитета технического регулирования и метрологии. Сейчас они обследуют Павлодарский завод на предмет возможных нарушений качества топлива», - сказал министр.

Он отметил, что ситуация находится на контроле ведомства. При этом окончательные выводы о причинах проблем будут сделаны после проверки.

Аккенженов также сообщил, что в ближайшее время ожидается новая партия бензина, в том числе с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

«Необходимо потерпеть буквально 10–12 дней. Новая партия бензина уже в пути, в частности с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, и мы обеспечим соответствующее качество в очень короткий период времени», – сказал глава Минэнерго.

По словам министра, пока преждевременно говорить о том, на каком этапе могла возникнуть проблема. Сети АЗС указывают на нефтеперерабатывающий завод, тогда как со стороны НПЗ допускают, что причина может находиться на уровне автозаправочных сетей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появятся новые профессии в энергетике. Министерство энергетики утвердило новый профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».

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