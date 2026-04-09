В Казахстане не ожидается резкого роста тарифов на электроэнергию. Об этом на брфинге сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в целом себестоимость энергии со временем растет, однако ситуация остается под контролем.

«Изменений цен на электроэнергию не ожидаем. Все мониторится, приоритет - защита интересов населения», - отметил он.

Жаркешов подчеркнул, что правительство принимает меры для недопущения необоснованных скачков тарифов. Вместе с тем Казахстан параллельно реализует долгосрочную стратегию по развитию «зеленой» энергетики.

По его словам, в настоящее время доля возобновляемых источников энергии составляет около 7%.

«К 2030 году планируется довести этот показатель до 15%, а к 2050 году - до 50%», - сообщил вице-министр.

При этом, как отметил Жаркешов, энергетическая политика страны остается сбалансированной.