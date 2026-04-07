Экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму продолжается в стабильном режиме, несмотря на атаки на объекты КТК. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает BAQ.kz.

«По информации моих коллег, ситуация на нефтяных направлениях остается стабильной, экспорт по КТК продолжается в штатном режиме. Коллеги дополнительно все перепроверят и предоставят уточненную информацию», - сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

О чем идет речь

Напомним, в Новороссийске произошла масштабная атака беспилотников. По данным местных властей, все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Как сообщают СМИ, одной из возможных целей атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис», расположенный в порту Новороссийска.

Отмечается, что через порт проходит часть казахстанского сырья, при этом основной объем экспорта осуществляется через терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что держат ситуацию на контроле.

«Министерство энергетики Республики Казахстан осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля. По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти. На сегодняшний день прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме», - сообщила советник министра.

В сообщении говорится, что выполнение экспортных планов идет по графику.