Министерство энергетики Казахстана заявило об устойчивом росте добычи природного газа и опровергло появившиеся в СМИ сообщения о её снижении, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, за 7 месяцев текущего года в стране произведено 17,3 млрд кубометров газа - это на 1,46 млрд кубометров (9,2%) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Бюро национальной статистики подтвердило положительную динамику, зафиксировав выполнение 111,1% к прошлогоднему уровню.

"Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли", — подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве также уточнили, что рост цен на газ для населения не связан с объемами добычи. Это часть плановой реформы по переходу к рыночным механизмам ценообразования, которая позволит привлечь инвестиции в разработку месторождений и гарантировать стабильное газоснабжение страны в долгосрочной перспективе.