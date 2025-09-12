Минэнерго РК опровергло информацию о снижении добычи газа
За 7 месяцев текущего года в стране произведено 17,3 млрд кубометров газа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство энергетики Казахстана заявило об устойчивом росте добычи природного газа и опровергло появившиеся в СМИ сообщения о её снижении, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, за 7 месяцев текущего года в стране произведено 17,3 млрд кубометров газа - это на 1,46 млрд кубометров (9,2%) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Бюро национальной статистики подтвердило положительную динамику, зафиксировав выполнение 111,1% к прошлогоднему уровню.
"Распространяемая в ряде СМИ информация о падении добычи не соответствует официальным данным. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли", — подчеркнули в Минэнерго.
В министерстве также уточнили, что рост цен на газ для населения не связан с объемами добычи. Это часть плановой реформы по переходу к рыночным механизмам ценообразования, которая позволит привлечь инвестиции в разработку месторождений и гарантировать стабильное газоснабжение страны в долгосрочной перспективе.
Самое читаемое
- "Запах Астаны" хотели вручить Дженнифер Лопес в Казахстане
- Казахстан обогнал Кипр и приблизился к Новой Зеландии в мировом рейтинге талантов
- Гибель 17-летней девочки в Алматы: школа не имела законных оснований для её отчисления
- Сельчанин в Жамбылской области неоднократно насиловал племянницу в своем доме
- Стартовали съемки международного музыкального шоу Димаша Кудайбергена