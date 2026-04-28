В Казахстане перераспределят часть экспортных объемов нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе Дружба в направлении Германия на май 2026 года. Об этом сообщила советник министра, официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации ведомства, речь идет о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тонн.

Из них:

100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга

160 тыс. тонн - в систему Каспийский трубопроводный консорциум

Как подчеркнули в министерстве, перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

«Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн - в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума», - сообщила Асель Серикпаева.

В Минэнерго заверили, что изменение логистических маршрутов не окажет влияния на выполнение производственных показателей.

«Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», - отметила официальный представитель ведомства.

Таким образом, Казахстан сохраняет устойчивость экспортных поставок и компенсирует изменения транзитного графика за счет действующих альтернативных направлений.