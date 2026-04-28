Минэнерго РК перераспределит 260 тысяч тонн нефти из-за ситуации с «Дружбой»

Альтернативные маршруты задействуют в мае 2026 года.

Сегодня 2026, 10:59
80
В Казахстане перераспределят часть экспортных объемов нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе Дружба в направлении Германия на май 2026 года. Об этом сообщила советник министра, официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

260 тысяч тонн направят по другим маршрутам

По информации ведомства, речь идет о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тонн.

Из них:

  • 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга
  • 160 тыс. тонн - в систему Каспийский трубопроводный консорциум
Решение согласовано с грузоотправителями

Как подчеркнули в министерстве, перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

«Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн - в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума», - сообщила Асель Серикпаева.

Годовой план добычи не изменится

В Минэнерго заверили, что изменение логистических маршрутов не окажет влияния на выполнение производственных показателей.

«Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», - отметила официальный представитель ведомства.

Таким образом, Казахстан сохраняет устойчивость экспортных поставок и компенсирует изменения транзитного графика за счет действующих альтернативных направлений.

