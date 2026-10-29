Минэнерго сообщило о задержках с вводом новых электростанций

В 2026 году планируется ввести 1,27 ГВт новых энергетических мощностей вместо предусмотренных 2,66 ГВт. Причина — задержки в реализации ряда проектов. Об этом сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, передает BAQ.KZ.

По его словам, от графика отстает модернизация Алматинской ТЭЦ-3 мощностью 544 МВт. Газовую электростанцию в Туркестане мощностью 926 МВт также не удастся полностью ввести в установленные сроки. В текущем году планируется запустить лишь 190 МВт ее мощности.

«В связи с этим вместо запланированных на текущий год 2,66 ГВт будет введено только 1,27 ГВт новых мощностей», — сообщил вице-министр на заседании Правительства.

При этом до конца 2029 года предусмотрен ввод электростанций общей мощностью 13,3 ГВт. Из них 7,4 ГВт придется на традиционные источники энергии, 5,9 ГВт — на возобновляемые.

По оценке министерства, реализация проектов позволит полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, включая спрос со стороны крупных центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта. Ожидается, что располагаемые мощности будут на 20% превышать потребность.

При условии своевременного ввода новых электростанций уже в 2027 году производство электроэнергии может достигнуть 134,1 млрд кВт·ч при прогнозируемом потреблении 132,8 млрд кВт·ч. Таким образом, ожидаемый профицит составит 1,3 млрд кВт·ч.

Он также сообщил, что начиная с текущего года прогнозный баланс электроэнергии будут разрабатывать на семь лет с учетом потребностей крупных инвестиционных проектов. Кроме того, по поручению Главы государства начата актуализация энергетического баланса страны до 2035 года.