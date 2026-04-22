Минэнерго: транзит нефти по «Дружбе» может остановиться с 1 мая

Официальных заявлений со стороны России пока нет.

Фото: Freepik.com

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию вокруг возможной приостановки транзита казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба», передает BAQ.kz.

Официальных заявлений пока нет

По словам министра, информация о прекращении поставок поступает из неофициальных источников.

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. Но по неофициальным источникам мы знаем, что это правда», - отметил Ерлан Аккенженов.

Поставки могут остановиться с 1 мая

Глава ведомства сообщил, что в мае транзит по данному направлению может быть обнулён.

«На май месяц у нас транзит через Атырау – Самара по направлению далее нефтепровод «Дружба» и далее следует на завод Швед. У нас ноль в мае месяце», - заявил он.

Причина - технические ограничения

По информации, озвученной министром, российская сторона ссылается на отсутствие технической возможности.

«Российская сторона, опять-таки, по неофициальным источникам заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение», - сказал Аккенженов.

Ограничения могут затронуть квартал

Министр уточнил, что ограничения могут коснуться не только мая.

«На сегодняшний момент это касается пока мая, поскольку вообще индикатив у нас на второй квартал, российская сторона показала по всем трём месяцам ноль», - отметил он.

Поставки могут возобновиться

В то же время, по словам министра, ситуация может измениться.

«Как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится», - добавил Ерлан Аккенженов.

Таким образом, вопрос поставок остаётся открытым и зависит от восстановления технических возможностей транзита.

