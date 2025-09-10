Минэнерго уходит от бумаги: тарифы на электроэнергию теперь в цифре
Вместо папок с документами и длинных очередей — несколько кликов онлайн.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство энергетики Казахстана запустило цифровой сервис по управлению тарифами, который переводит процесс утверждения предельных тарифов на электроэнергию в электронный формат, передает BAQ.KZ. Новый инструмент позволяет энергопроизводящим компаниям подавать заявки через интернет, а все этапы — от подачи до утверждения — проходят в единой системе. Подпись — только через ЭЦП, никакой бумаги. Утверждённые тарифы будут действовать на протяжении семи лет.
В Минэнерго отмечают: сервис делает процедуру прозрачной, быстрой и удобной, избавляя компании от бюрократии. Проект создан в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК и встроен в платформу EnergyTech. В будущем систему планируют доработать с применением искусственного интеллекта — чтобы не просто обрабатывать заявки, а прогнозировать потребности рынка.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу