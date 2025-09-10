Министерство энергетики Казахстана запустило цифровой сервис по управлению тарифами, который переводит процесс утверждения предельных тарифов на электроэнергию в электронный формат, передает BAQ.KZ. Новый инструмент позволяет энергопроизводящим компаниям подавать заявки через интернет, а все этапы — от подачи до утверждения — проходят в единой системе. Подпись — только через ЭЦП, никакой бумаги. Утверждённые тарифы будут действовать на протяжении семи лет.

В Минэнерго отмечают: сервис делает процедуру прозрачной, быстрой и удобной, избавляя компании от бюрократии. Проект создан в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК и встроен в платформу EnergyTech. В будущем систему планируют доработать с применением искусственного интеллекта — чтобы не просто обрабатывать заявки, а прогнозировать потребности рынка.