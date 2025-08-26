К предстоящему отопительному сезону на складах энергоисточников Казахстана накоплено 4,4 млн тонн угля, что на 9% больше уровня прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его данным, также накоплено 131,9 тысяч тонн мазута, что превышает прошлогодний показатель на 32%.