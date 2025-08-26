Минэнерго утвердило график поставки "социального" мазута
Запас топлива имеется.
Сегодня, 11:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
123Фото: toptransoil.ru
К предстоящему отопительному сезону на складах энергоисточников Казахстана накоплено 4,4 млн тонн угля, что на 9% больше уровня прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его данным, также накоплено 131,9 тысяч тонн мазута, что превышает прошлогодний показатель на 32%.
"Министерством утвержден график поставки "социального" мазута в объёме 257 тысяч тонн, начиная с сентября. Необходимо ускорить заключение договоров и обеспечить должный запас топлива", — отметил Аккенженов.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы