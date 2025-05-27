Министерство энергетики Казахстана объявило о планах внедрить обязательную маркировку моторных масел. Это станет следующим этапом в борьбе с теневым оборотом и подделкой продукции, которая напрямую влияет на безопасность и расходы автолюбителей, передаёт BAQ.KZ.

В рамках общественных обсуждений, проведённых министерством, были представлены результаты анализа регуляторного воздействия, подтверждающие необходимость нововведения.

Как сообщила руководитель управления технического регулирования и интеграции департамента нефтегазохимии Алия Дюсебаева, с февраля 2024 по февраль 2025 года в Казахстане проводился пилотный проект, в котором участвовали крупнейшие производители и импортеры моторных масел. В ходе пилота были отработаны все этапы: от генерации и нанесения Data Matrix-кодов до отслеживания товара в цепочке поставок.

Маркировка позволит потребителям проверить подлинность товара через мобильное приложение Naqty Onim. Уникальный код будет содержать сведения о наименовании, вязкости, объеме, дате производства и декларации соответствия продукции. Это, по мнению экспертов, сократит количество поддельных товаров на рынке.

"Моторные масла – один из самых подделываемых товаров в стране. По оценкам, до 50% рынка может находиться в тени. Использование некачественного масла может привести к серьезным поломкам двигателя и затратному ремонту", – отметила Дюсебаева.

Следующим шагом станет передача отчета о результатах общественных обсуждений и материалов по регуляторному воздействию в Министерство национальной экономики. На основе этих данных будет принято окончательное решение о запуске обязательной маркировки.

Ожидается, что инициатива не только повысит прозрачность рынка, но и обеспечит защиту потребителей от опасной и недоброкачественной продукции.