По итогам 2025 года объекты возобновляемой энергетики Казахстана выработали 8,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Это 7% от общего объема производства в стране.

Для сравнения, в 2022 году объекты ВИЭ давали 5,11 млрд кВт·ч, а их доля в энергобалансе держалась на уровне 4,5%.

Глава государства поручал увеличить выработку из возобновляемых источников энергии в 1,5 раза. Фактический рост оказался выше поставленной планки.

В Министерстве энергетики рост связывают с аукционными торгами по отбору проектов ВИЭ, привлечением инвестиций в отрасль и вводом новых мощностей.

За прошлый год в стране заработали 9 объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 503,5 МВт.

В текущем году энергетики рассчитывают запустить еще 10 проектов на 245 МВт. Среди них 4 ветровые электростанции, 5 солнечных и одна ГЭС.