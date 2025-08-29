Министерство энергетики Казахстана прокомментировало инцидент на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где 29 августа произошла утечка нефти при погрузке танкера, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, транспортировка казахстанской нефти продолжается в штатном режиме через оставшиеся причальные устройства, а приём сырья от грузоотправителей ведётся без ограничений. Для оценки ситуации на место направлены специалисты "КазМунайГаз".

Министерство находится в постоянном контакте с руководством КТК для контроля за ходом ликвидации последствий и оценки влияния инцидента на дальнейшие отгрузки, — подчеркнули в Минэнерго.

В самом консорциуме сообщили, что разлив был оперативно локализован и сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В рамках плана ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) в акватории развернули 1000 метров боновых заграждений, были задействованы 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих ёмкостей. Продолжается сбор водонефтяной эмульсии и экологический мониторинг с регулярным отбором проб.

Инцидент произошёл на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-2. В результате автоматического разрыва соединения плавучего рукава часть нефти попала в море, её объем уточняется. Пострадавших нет, угрозы возгорания отсутствуют. ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределённый срок, причины происшествия устанавливаются.