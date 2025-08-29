Минэнерго заявило о контроле ситуации с разливом нефти на морском терминале КТК
В море попало некоторое количество нефти, объём уточняется.
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало инцидент на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где 29 августа произошла утечка нефти при погрузке танкера, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, транспортировка казахстанской нефти продолжается в штатном режиме через оставшиеся причальные устройства, а приём сырья от грузоотправителей ведётся без ограничений. Для оценки ситуации на место направлены специалисты "КазМунайГаз".
Министерство находится в постоянном контакте с руководством КТК для контроля за ходом ликвидации последствий и оценки влияния инцидента на дальнейшие отгрузки, — подчеркнули в Минэнерго.
В самом консорциуме сообщили, что разлив был оперативно локализован и сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В рамках плана ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) в акватории развернули 1000 метров боновых заграждений, были задействованы 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих ёмкостей. Продолжается сбор водонефтяной эмульсии и экологический мониторинг с регулярным отбором проб.
Инцидент произошёл на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-2. В результате автоматического разрыва соединения плавучего рукава часть нефти попала в море, её объем уточняется. Пострадавших нет, угрозы возгорания отсутствуют. ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределённый срок, причины происшествия устанавливаются.
