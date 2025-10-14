По итогам девяти месяцев 2025 года доходы государственного бюджета Казахстана составили 17,3 трлн тенге, что соответствует 102% исполнения плана. Об этом сообщил министр финансов Марат Такиев на заседании правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану, темп роста к прошлому году составил 116% или 2,4 трлн тенге. В республиканский бюджет поступило 10,5 трлн тенге. План исполнен на 97,3%. При этом, темп роста к прошлому году составляет 116% или больше на 1,4 трлн тенге. В республиканский бюджет поступило 10,5 трлн тенге (97,3% исполнения), тогда как местные бюджеты показали перевыполнение – на 704 млрд тенге, собрав 6,8 трлн тенге", – сказал Такиев.

Министр отметил, что неисполнение части плановых показателей связано с высокой волатильностью мировых цен на нефть и геополитической нестабильностью, увеличивающей логистические издержки бизнеса. Это, по его словам, повлияло на снижение объемов экспорта и налоговых поступлений от крупного бизнеса.

В то же время стабильный рост демонстрируют местные налоги, не зависящие от внешней конъюнктуры.

Кроме того, в рамках налогового и таможенного администрирования дополнительно привлечено 653 млрд тенге резервов, а экспортерам возвращён НДС почти на 1 трлн тенге, что, по словам министра, обеспечивает реальный приток ликвидности в экономику.