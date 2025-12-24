Министерство финансов РК продолжает работу по улучшению системы государственных закупок. В частности, внесены изменения в работу Электронного магазина, направленные на повышение прозрачности и упрощение процедур для участников, передает BAQ.KZ.

С 19 декабря 2025 года введена обязательная процедура предварительного заказа, которая позволит обеспечить равные условия участия и недопущение приобретения товаров по завышенным ценам.

Кроме того, определены конкретные случаи, когда нельзя включать разные товары в один объединённый лот. Для каждого варианта оформления заказа установлен чёткий порядок действий.

В целях предотвращения оформления заказов вне рабочего времени теперь заказы можно будет оформлять только с 08:00 до 20:00 часов.

Изменения направлены на создание более понятной и прозрачной системы государственных закупок для всех участников процесса.