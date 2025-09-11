Вице-министр финансов Абзал Байсембекулы представил прогноз параметров республиканского бюджета на 2026 год, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, доходы бюджета прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Дефицит в 2026 году составит 2,5% от ВВП, а к 2028 году планируется снизить его до 0,9%. При этом расходы, с учётом доходов и дефицита, утверждены в объёме 27,7 трлн тенге – на 2 трлн больше, чем в текущем году.

На обслуживание государственного долга будет направлено 3,5 трлн тенге, в государственный резерв для покрытия неотложных расходов и ликвидации чрезвычайных ситуаций – около 500 млрд тенге. Инициативы Президента профинансируют в объёме 285 млрд тенге, а объём субвенций составит 5,1 трлн тенге.

"Главный приоритет – полное финансирование основных обязательств. Наша цель – сформировать сбалансированный бюджет на 2026 год без привлечения целевых трансфертов из Национального фонда", – подчеркнул вице-министр.

Из заявленных расходов на сумму 36,2 трлн тенге поддержаны 27,7 трлн тенге. Байсембекулы отметил, что была проведена масштабная оптимизация и приоритизация: доля базовых текущих расходов снижена с 15% до 12,3%. Представительские и административные траты перераспределены в пользу реального сектора.