С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс — документ, который призван упростить налоговую отчётность, повысить прозрачность системы и создать благоприятные условия для предпринимательства. В этой связи Минфин РК запустил масштабную информационную кампанию с разъяснениями для бизнеса во всех регионах страны, передает BAQ.KZ.

Первыми, кто услышал подробности реформы, стали предприниматели области Абай, где, как отметили в министерстве, план по налоговым поступлениям в бюджет перевыполнен — на 106%.

Во встрече в Семее приняли участие вице-министр финансов Ержан Биржанов и сенатор Евгений Больгерт. Участникам рассказали о ключевых изменениях в НДС, корпоративном и индивидуальном подоходном налоге, особенностях налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также мерах по снижению бюрократической нагрузки.

"Налоговая реформа снизит административную нагрузку на бизнес. Так, число налоговых форм сократилось с 36 до 25, налогов — с 45 до 36. Время на отчётность уменьшится с 280 до 200 часов в год. Мы стремимся сделать налоговое администрирование более прозрачным и понятным", — отметил Ержан Биржанов.

Участники получили практические рекомендации по применению новых норм и задали актуальные вопросы — в итоге встреча прошла в формате живого и конструктивного диалога.

Минфин продолжит такие встречи в других регионах страны, чтобы обеспечить плавный переход бизнеса на новые правила и вовлечённость предпринимателей в процесс реформирования налоговой системы.