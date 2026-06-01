Минфин объяснил, зачем полиция и АФМ забрали люксовые авто Перизат Кайрат

В министерстве финансов Казахстана объяснили, почему конфискованные элитные автомобили осужденной Перизат Кайрат не были выставлены на аукцион, а бесплатно переданы государственным органам. Вопрос вызвал общественный резонанс после того, как стало известно, что Mercedes-Benz S450 достался полиции Астаны, а внедорожник Lexus LX 600 — Агентству по финансовому мониторингу, сотрудники которого расследовали дело основательницы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan.

На брифинге в СЦК председатель Комитета государственного имущества и приватизации Нурмахан Адильбеков заявил, что такая практика предусмотрена законодательством и позволяет экономить бюджетные средства.

Вместо того чтобы закупать эти автомобили, лучше использовать конфискованное имущество. Такое право закреплено за правоохранительными органами нормативно-правовыми актами. Почему бы им не воспользоваться? — отметил он.

По словам Адильбекова, автомобили попадают на открытые торги только в том случае, если ни одно государственное ведомство не выразило заинтересованности в их получении. Однако в случае с автопарком Перизат Кайрат такого не произошло.

Напомним, суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы за хищение более 1,5 млрд тенге, собранных под видом благотворительной помощи пострадавшим от паводков в Казахстане и жителям Палестины. Следствие установило, что часть этих средств была потрачена на роскошную недвижимость и автомобили премиум-класса, которые после конфискации перешли в собственность государства.