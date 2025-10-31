Минфин предупредил казахстанцев о фейковых выплатах и грантах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов Республики Казахстан опровергло распространяемую в интернете информацию о якобы действующих государственных программах по выплатам, инвестициям и грантам для граждан, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к подобным публикациям и не проводят никаких программ через частные сайты, мессенджеры или социальные сети.
"Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах", — отметили в министерстве.
Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить деньги на счета неизвестных лиц.
В случае выявления мошеннических схем ведомство рекомендует обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через Единый контакт-центр "1414".
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?