  • 31 Октября, 11:55

Минфин предупредил казахстанцев о фейковых выплатах и грантах

Министерство финансов Республики Казахстан опровергло распространяемую в интернете информацию о якобы действующих государственных программах по выплатам, инвестициям и грантам для граждан, передает BAQ.KZ. 

В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к подобным публикациям и не проводят никаких программ через частные сайты, мессенджеры или социальные сети.

"Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах", — отметили в министерстве.

Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить деньги на счета неизвестных лиц.

В случае выявления мошеннических схем ведомство рекомендует обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через Единый контакт-центр "1414".

