Активы Национального фонда Казахстана приблизились к отметке в 40 трлн тенге. Министерство финансов опубликовало отчет о поступлениях и использовании средств фонда по состоянию на 1 марта 2026 года. Согласно документу, на начало отчетного периода в фонде находилось 39,64 трлн тенге, передает BAQ.kz.

За первые месяцы 2026 года в Нацфонд поступило 701,4 млрд тенге. Практически все эти деньги обеспечил нефтяной сектор. Основная часть доходов - 700,8 млрд тенге пришлась на прямые налоги и платежи нефтяных компаний.

Крупнейшими источниками поступлений стали корпоративный подоходный налог 244 млрд тенге, налог на добычу полезных ископаемых 166,7 млрд тенге, рентный налог на экспорт нефти 61 млрд тенге, а также доля Казахстана по соглашениям о разделе продукции 228,8 млрд тенге. Другие поступления от операций нефтяных компаний, включая штрафы и санкции, оказались значительно меньше и составили около 319 млн тенге.

За тот же период из Нацфонда было использовано 460,3 млрд тенге. Практически вся эта сумма 460 млрд тенге была направлена в республиканский бюджет в виде гарантированного трансферта. Еще около 280 млн тенге пошло на расходы, связанные с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита.

В результате объем средств Национального фонда на 1 марта 2026 года составил 39,88 трлн тенге. Таким образом, несмотря на значительные изъятия в бюджет, активы фонда за отчетный период увеличились примерно на 241 млрд тенге.