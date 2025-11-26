Согласно официальной информации Министерства финансов, государственный внешний долг Казахстана на 1 октября 2025 года составляет 8,7 трлн тенге, а общий объём госдолга достигает 35,5 трлн тенге, или 23,6% ВВП. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, кому должна страна, на каких условиях привлекаются заёмные средства и как распределены будущие выплаты.

Объём и структура внешнего долга

По данным Минфина, государственный внешний долг Казахстана на 1 октября 2025 года составляет 8,7 трлн тенге, или 15,9 млрд долларов.

"На последнюю отчётную дату долги по облигациям, выпущенным на внешних рынках, составили 58% от общего объёма правительственного внешнего долга. Обязательства перед международными финансовыми организациями – 39%, перед правительственными организациями иностранных государств и иностранными коммерческими банками – 3%", - ответили в Минфине на запрос BAQ.KZ.

Внешний долг страны в целом включает обязательства государства, частного сектора и квазигоссектора, однако статистику по совокупным показателям ведёт Национальный банк.

Условия заимствований

Займы привлекаются на приемлемых условиях и с диверсификацией по валютам, срокам и ставкам. В Минфине пояснили, что это необходимо для минимизации валютных рисков и недопущения резких пиков выплат.

"Валютная структура внешнего долга по состоянию на 1 октября 2025 года состоит из долларов США – 65%, евро – 20%, японских иен – 9% и прочих валют – 6%", - уточнили в ведомстве.

По информации министерства, основная часть долга сформирована за счёт выпуска облигаций со сроком от 5 до 30 лет в долларах, евро и рублях.

Международные финансовые организации предоставляют средства под плавающие ставки SOFR, EURIBOR и TONAR, при этом предусматривают льготные периоды продолжительностью от трёх до пяти лет. Другие обязательства обслуживаются под фиксированную ставку ниже 3%.

"Состав кредиторов последние 5 лет остаётся прежним, за исключением полного исполнения долговых обязательств согласно условиям заимствования перед Фондом Развития Абу-Даби и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития", - рассказали в Минфине.

Правительственные внешние займы идут на крупные инфраструктурные и социальные проекты. В Минфине сообщили, что финансирование осуществляется в сферах дорожного строительства, водоснабжения, коммунальной инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, поддержки бизнеса, образования и науки.

График погашения и пиковые нагрузки

Сроки выплат распределены равномерно, что позволяет избегать резких скачков нагрузки на бюджет. Исключение составляют периоды погашения еврооблигаций.

"Пик объёмов платежей приходился на 2024 и 2025 годы, в которых погашены еврооблигации: в 2024 году – 1,5 млрд долларов, в 2025 году – 2,5 млрд долларов", - сообщили в министерстве.

Министерство отмечает, что уровень государственного долга остаётся в безопасном коридоре. На 1 октября 2025 года он составляет 35,5 трлн тенге, или 23,6% ВВП при установленном лимите в 32%.

"По мнению международных рейтинговых агентств и финансовых институтов, по уровню госдолга Казахстан относится к странам с невысоким уровнем долговой нагрузки", - подчеркнули в министерстве.

Для сравнения, по данным IMF GDD, в 2024 году показатель госдолга к ВВП составлял в Японии – 236%, в США – 122%, во Франции – 113%, в Великобритании – 101%, в Китае – 88%, в Германии – 64%. Среди стран региона: Узбекистан – 33%, Кыргызстан – 37%, Россия – 20%.