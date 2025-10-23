Министерство финансов Казахстаа внедрило новые механизмы повышения эффективности налогового администрирования и обновило План своего развития до 2027 года, направленный на снижение недоимки, передаёт BAQ.KZ.

По результатам государственного аудита налогового и таможенного администрирования, проведённого Высшей аудиторской палатой, Минфину поручено усовершенствовать порядок проверок, чтобы исключить уход налогоплательщиков от ответственности и предотвратить истечение сроков исковой давности.

Теперь срок исковой давности по налоговой проверке продлевается до полного исполнения уведомления, аналогичная норма уже действует в таможенной системе. Введены новые ограничения для затягивания процедур: проверку можно приостанавливать не более двух раз (за исключением средних и крупных налогоплательщиков), а ответы на запросы налоговой должны предоставляться в течение 10 рабочих дней. Все документы во время проверки можно передавать онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

Минфин также обновил методику расчёта целевых индикаторов, включив в показатель "Эффективность принимаемых мер принудительного взыскания" все виды задолженности — налоги, таможенные пошлины, пени и проценты. Это позволит точнее оценивать результаты работы по снижению недоимки.

Кроме того, внесены изменения в Кодекс РК "О таможенном регулировании": срок проведения проверок документов после выпуска товаров ограничен 30 рабочими днями, что делает процесс более управляемым и прозрачным.