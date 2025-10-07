Министерство финансов Казахстана выявило многочисленные факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках программы "Ауыл аманаты". Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным ведомства, почти 2 тысячи заёмщиков получили кредиты на сумму 13 млрд тенге, которые были использованы не по назначению и не связаны с развитием сельского хозяйства.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области выявлены случаи, когда кредиты, выданные на реализацию инвестиционных проектов, использовались без достижения конечной цели – не были приобретены скот и оборудование на сумму около 2 млрд тенге.

"В этой связи считаем целесообразным пересмотреть систему мер господдержки, предоставляя её исключительно за фактически произведённую продукцию", – отметил Мади Такиев.

По его словам, Комитет внутреннего государственного аудита проводит пирамидальный анализ движения бюджетных средств, что позволяет системно выявлять нарушения и отслеживать эффективность господдержки.

В Министерстве финансов уже внедрена информационная система контроля мер господдержки, которая помогает усиливать прозрачность и предотвращать коррупционные риски.