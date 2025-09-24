Минфин России предложил повысить ставку НДС до 22%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов России внесло в правительство пакет законопроектов, предусматривающих повышение общей ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает BAQ.KZ.
По данным Минфина, дополнительные средства, полученные от повышения НДС, планируется направить в первую очередь на обеспечение расходов в сфере обороны и безопасности.
В бюджетный пакет вошли поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и товаров для детей.
Если поправки будут одобрены, новая ставка НДС вступит в силу с 1 января 2026 года.
-
НДС был введён в России в 1992 году по ставке 28%.
-
Уже через год ставка была снижена до 20%, а затем в 2004 году — до 18%.
-
В 2018 году налог вернули на уровень 20% для покрытия расходов по майскому указу президента. Тогда Банк России предупредил о риске дополнительного роста инфляции и заранее повысил ключевую ставку.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя возможное повышение НДС 12 сентября, заявила, что для регулятора ключевым фактором остаётся сбалансированность бюджета:
"Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не дефицитом. Иначе для его финансирования придётся поднимать ставку выше", — отметила она.
НДС остаётся одной из главных статей доходов федерального бюджета: в 2024 году поступления от налога на товары, реализуемые в России, выросли на 21,6% — до 8,7 трлн рублей, а на импортируемые товары — на 8,7%, до 663 млрд рублей.
Самое читаемое
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Виновных в росте цен на мясо накажут – Шаккалиев
- Плохое питание довело мангистаусца до реанимации
- Немецкая полиция задержала разыскиваемого экс-прокурора Казахстана