Министерство финансов России внесло в правительство пакет законопроектов, предусматривающих повышение общей ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает BAQ.KZ.

По данным Минфина, дополнительные средства, полученные от повышения НДС, планируется направить в первую очередь на обеспечение расходов в сфере обороны и безопасности.

В бюджетный пакет вошли поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и товаров для детей.

Если поправки будут одобрены, новая ставка НДС вступит в силу с 1 января 2026 года.

НДС был введён в России в 1992 году по ставке 28%.

Уже через год ставка была снижена до 20%, а затем в 2004 году — до 18%.

В 2018 году налог вернули на уровень 20% для покрытия расходов по майскому указу президента. Тогда Банк России предупредил о риске дополнительного роста инфляции и заранее повысил ключевую ставку.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя возможное повышение НДС 12 сентября, заявила, что для регулятора ключевым фактором остаётся сбалансированность бюджета:

"Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не дефицитом. Иначе для его финансирования придётся поднимать ставку выше", — отметила она.

НДС остаётся одной из главных статей доходов федерального бюджета: в 2024 году поступления от налога на товары, реализуемые в России, выросли на 21,6% — до 8,7 трлн рублей, а на импортируемые товары — на 8,7%, до 663 млрд рублей.