Минфин запустил новый онлайн сервис для бизнеса
Теперь весь процесс - от подачи заявления до получения результата доступен онлайн через ЕЛК.
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Министерство финансов РК запустило на портале «Единый личный кабинет предпринимателя» (ЕЛК) новый сервис «Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя», а также электронную услугу по ликвидации ТОО в упрощенном порядке.
Теперь предприниматели могут подать заявление на закрытие ИП или ликвидацию ТОО полностью в электронном формате, без посещения государственных органов и перехода между различными информационными системами. Новый функционал стал очередным шагом в развитии принципа «одного окна» для бизнеса.
ЕЛК – это государственный портал, объединяющий ключевые цифровые сервисы Министерства финансов для предпринимателей. Через платформу пользователи могут получать уведомления, пользоваться налоговыми сервисами, работать с аналитическими инструментами, взаимодействовать с контрагентами и получать консультации AI-помощника.
Ранее процедура прекращения деятельности ИП или ликвидации ТОО требовала личного обращения в соответствующие органы и подготовки пакета документов. Теперь весь процесс - от подачи заявления до получения результата доступен онлайн через ЕЛК.
Для индивидуальных предпринимателей реализована возможность подать заявление о прекращении деятельности в несколько шагов без посещения органов гос. доходов. Для ТОО предусмотрена подача заявления о ликвидации в упрощенном порядке с возможностью отслеживания статуса рассмотрения непосредственно в личном кабинете.
Важно отметить, что запуск сервиса не меняет действующий порядок прекращения деятельности ИП и ликвидации ТОО. Все процедуры по-прежнему регулируются налоговым законодательством Республики Казахстан. Новый функционал делает процесс более удобным, доступным и прозрачным за счет цифрового формата взаимодействия.
Запуск услуги осуществляется поэтапно. На первом этапе сервис доступен ИП, юридическим лицам-резидентам и их филиалам (структурным подразделениям юридических лиц-резидентов). В дальнейшем воспользоваться услугой смогут лица, занимающиеся частной практикой, участники совместного индивидуального предпринимательства, а также юридические лица, проходящие реорганизацию путем слияния.
Для ИП весь путь от подачи заявления до получения итогового результата проходит в автоматическом режиме. Для ТОО услуга автоматизирована частично, однако в обоих случаях процедура остается полностью электронной на стороне сервисов Министерства финансов.
По словам вице-министра финансов РК Асета Турысова, ЕЛК последовательно развивается как единая цифровая экосистема для бизнеса, где предприниматели могут получать государственные услуги в удобном онлайн-формате.
Что дает новый сервис?
• подача заявления на прекращение деятельности ИП и ликвидацию ТОО в режиме онлайн;
• отсутствие необходимости обращаться в различные государственные органы и информационные системы;
• простой и понятный порядок оформления заявления;
• возможность отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете;
• получение услуг через единый аккаунт ЕЛК.
Как воспользоваться услугой?
• Авторизоваться в ЕЛК с помощью ЭЦП и СМС-кода.
• При необходимости выбрать роль ИП или юридического лица в разделе «Профиль».
• Перейти в сервис подачи заявления о прекращении деятельности или ликвидации.
• Заполнить необходимые сведения.
• Подписать заявление электронной цифровой подписью.
• Отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете.
Зарегистрируйтесь в ЕЛК и пользуйтесь государственными сервисами для бизнеса в одном месте от налоговых инструментов и уведомлений до новых цифровых сервисов для предпринимателей.
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