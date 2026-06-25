Минфин запустил новый онлайн сервис для бизнеса

Министерство финансов РК запустило на портале «Единый личный кабинет предпринимателя» (ЕЛК) новый сервис «Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя», а также электронную услугу по ликвидации ТОО в упрощенном порядке.

Теперь предприниматели могут подать заявление на закрытие ИП или ликвидацию ТОО полностью в электронном формате, без посещения государственных органов и перехода между различными информационными системами. Новый функционал стал очередным шагом в развитии принципа «одного окна» для бизнеса.

ЕЛК – это государственный портал, объединяющий ключевые цифровые сервисы Министерства финансов для предпринимателей. Через платформу пользователи могут получать уведомления, пользоваться налоговыми сервисами, работать с аналитическими инструментами, взаимодействовать с контрагентами и получать консультации AI-помощника.

Ранее процедура прекращения деятельности ИП или ликвидации ТОО требовала личного обращения в соответствующие органы и подготовки пакета документов. Теперь весь процесс - от подачи заявления до получения результата доступен онлайн через ЕЛК.

Для индивидуальных предпринимателей реализована возможность подать заявление о прекращении деятельности в несколько шагов без посещения органов гос. доходов. Для ТОО предусмотрена подача заявления о ликвидации в упрощенном порядке с возможностью отслеживания статуса рассмотрения непосредственно в личном кабинете.

Важно отметить, что запуск сервиса не меняет действующий порядок прекращения деятельности ИП и ликвидации ТОО. Все процедуры по-прежнему регулируются налоговым законодательством Республики Казахстан. Новый функционал делает процесс более удобным, доступным и прозрачным за счет цифрового формата взаимодействия.

Запуск услуги осуществляется поэтапно. На первом этапе сервис доступен ИП, юридическим лицам-резидентам и их филиалам (структурным подразделениям юридических лиц-резидентов). В дальнейшем воспользоваться услугой смогут лица, занимающиеся частной практикой, участники совместного индивидуального предпринимательства, а также юридические лица, проходящие реорганизацию путем слияния.

Для ИП весь путь от подачи заявления до получения итогового результата проходит в автоматическом режиме. Для ТОО услуга автоматизирована частично, однако в обоих случаях процедура остается полностью электронной на стороне сервисов Министерства финансов.

По словам вице-министра финансов РК Асета Турысова, ЕЛК последовательно развивается как единая цифровая экосистема для бизнеса, где предприниматели могут получать государственные услуги в удобном онлайн-формате.

Что дает новый сервис?

• подача заявления на прекращение деятельности ИП и ликвидацию ТОО в режиме онлайн;



• отсутствие необходимости обращаться в различные государственные органы и информационные системы;



• простой и понятный порядок оформления заявления;



• возможность отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете;



• получение услуг через единый аккаунт ЕЛК.



Как воспользоваться услугой?

• Авторизоваться в ЕЛК с помощью ЭЦП и СМС-кода.



• При необходимости выбрать роль ИП или юридического лица в разделе «Профиль».



• Перейти в сервис подачи заявления о прекращении деятельности или ликвидации.



• Заполнить необходимые сведения.



• Подписать заявление электронной цифровой подписью.



• Отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете.

Зарегистрируйтесь в ЕЛК и пользуйтесь государственными сервисами для бизнеса в одном месте от налоговых инструментов и уведомлений до новых цифровых сервисов для предпринимателей.