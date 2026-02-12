Минфин заявил о переходе к проактивной сервисной модели работы с бизнесом
Вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков в кулуарах Сената рассказал о ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования в стране, передает BAQ.KZ.
По его словам, работа в этом направлении ведётся открыто. В январе министерство организовало встречу с общественностью на площадке Центра электронных финансов, где были презентованы цифровые решения ведомства.
– Мы эту работу проводим открыто. Как вы знаете, в январе мы собирали также общественность на площадке Центра электронных финансов, презентовывали наши цифровые решения. Это вот тот уровень, который мы достигли. Более того, теперь нужно к проактивной сервисной модели переходить, чтобы не возникали вопросы у бизнеса. Строить отношения как партнёры, — заявил Даурен Темирбеков.
Он подчеркнул, что дальнейшая цифровизация налогового и таможенного администрирования находится на постоянном контроле и реализуется в соответствии с поручениями Главы государства и Правительства.
