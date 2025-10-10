В Казахстане разрабатывается новый дизайн паспорта гражданина, передает BAQ.KZ. Работы стартовали в феврале этого года, сообщил Государственный советник Ерлан Карин.

К проекту привлечены ведущие дизайнеры Национального банка и эксперты Банкнотной фабрики. По словам Карина, специалисты уже определили базовые подходы к оформлению документа, учитывая международные стандарты и современные тренды — минимализм, фоновую графику на визовых страницах и новые элементы защиты от подделок.

Концепция будущего паспорта, по словам Карина, отражает уникальные особенности Казахстана, его культурное разнообразие и национальную идентичность. Презентация дизайна состоится в ближайшее время. Новые паспорта будут вводиться постепенно — при истечении срока действия, порче документа или по желанию граждан. Массовая замена не потребуется, а стоимость оформления останется прежней.