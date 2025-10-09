С 2026 года минимальная заработная плата гражданских государственных служащих в Казахстане составит 99 тысяч тенге, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

По его словам, в бюджете на 2025 год отдельное повышение не предусмотрено, однако для гражданских государственных служащих установлен минимальный порог оплаты труда — 99 тысяч тенге.

"В этом году в бюджете отдельное повышение не предусмотрено, однако для гражданских государственных служащих мы обозначили минимальную заработную плату — не ниже 99 тысяч тенге. В последующие годы этот показатель будет ежегодно пересматриваться", — пояснил Ертаев.

Он подчеркнул, что все министерства включат данный показатель в свои планы, а механизм ежегодного пересмотра минимальной зарплаты уже утверждён.