Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
Депутат выступил с критикой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане минимальная заработная плата должна быть увеличена как минимум до 150 тысяч тенге. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Даулет Мукаев, выступая с критикой действующего уровня минимального дохода, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, установленный в стране размер минимальной зарплаты 85 тысяч тенге не отражает реального положения дел.
"85 тысяч тенге — это не просто статистическая цифра, это реальная сумма, на которую живут люди. Сегодня около 1 миллиона 100 тысяч граждан получают именно такую зарплату. Это почти 10 процентов населения и примерно каждый десятый из экономически активных граждан страны. Поэтому вопрос нельзя считать формальным", — заявил Даулет Мукаев.
Прежде чем повышать зарплаты, по его словам, правительство должно предложить действенные механизмы сдерживания инфляции. Сейчас, по официальным данным, её уровень достиг 12,9 процента.
"Целевой показатель Национального банка 5 процентов. Но очевидно, что даже в 2025–2026 годах он не будет достигнут. Несмотря на предложения повысить минимальную зарплату, в следующем году она, к сожалению, останется на прежнем уровне 85 тысяч тенге", — подчеркнул он.
По словам мажилисмена, представители власти зачастую считают, что минимальную оплату получают только неквалифицированные работники. Депутат частично согласился с этим утверждением, но отметил, что проблема гораздо глубже.
"Да, её получают люди с низкой квалификацией. Но их обучение и переподготовка - это обязанность государства. Нельзя год за годом просто списывать их как “неквалифицированных”. Нужно развивать систему колледжей и рабочих профессий, открывать программы обучения. К сожалению, я пока не вижу таких реальных мер", — сказал он.
Также Даулет Мукаев напомнил, что во многих странах размер минимальной зарплаты устанавливается на уровне 50 процентов от медианной.
"В Казахстане этот показатель почти вдвое ниже. Если брать медианный доход за основу, минимальная заработная плата должна составлять 150–160 тысяч тенге", — заключил депутат.
Самое читаемое