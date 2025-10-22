В Казахстане минимальная заработная плата должна быть увеличена как минимум до 150 тысяч тенге. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Даулет Мукаев, выступая с критикой действующего уровня минимального дохода, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, установленный в стране размер минимальной зарплаты 85 тысяч тенге не отражает реального положения дел.

"85 тысяч тенге — это не просто статистическая цифра, это реальная сумма, на которую живут люди. Сегодня около 1 миллиона 100 тысяч граждан получают именно такую зарплату. Это почти 10 процентов населения и примерно каждый десятый из экономически активных граждан страны. Поэтому вопрос нельзя считать формальным", — заявил Даулет Мукаев.

Прежде чем повышать зарплаты, по его словам, правительство должно предложить действенные механизмы сдерживания инфляции. Сейчас, по официальным данным, её уровень достиг 12,9 процента.

"Целевой показатель Национального банка 5 процентов. Но очевидно, что даже в 2025–2026 годах он не будет достигнут. Несмотря на предложения повысить минимальную зарплату, в следующем году она, к сожалению, останется на прежнем уровне 85 тысяч тенге", — подчеркнул он.

По словам мажилисмена, представители власти зачастую считают, что минимальную оплату получают только неквалифицированные работники. Депутат частично согласился с этим утверждением, но отметил, что проблема гораздо глубже.

"Да, её получают люди с низкой квалификацией. Но их обучение и переподготовка - это обязанность государства. Нельзя год за годом просто списывать их как “неквалифицированных”. Нужно развивать систему колледжей и рабочих профессий, открывать программы обучения. К сожалению, я пока не вижу таких реальных мер", — сказал он.

Также Даулет Мукаев напомнил, что во многих странах размер минимальной зарплаты устанавливается на уровне 50 процентов от медианной.