Минимальную зарплату повысят до 110 тысяч теңге с 2027 года

С 1 января 2027 года минимальный размер месячной заработной платы увеличат до 110 тысяч теңге. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что повышение реальных доходов населения — одно из направлений работы министерства по реализации Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

«С 1 января 2027 года будет повышен минимальный размер месячной заработной платы до 110 тыс.теңге. Утверждение и выделение необходимых средств будет предусмотрено в бюджете на очередной трехлетний период», - сообщил Амрин.

Первый вице-министр отметил, что повышение доходов населения планируется обеспечить за счет устойчивого качественного роста экономики и снижения инфляции. Для сдерживания роста цен усилят действующие меры, увязав их с тарифной политикой.

Кроме того, в рамках реализации Послания министерству предстоит работа по развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, совершенствованию налоговой и бюджетной политики, а также реформированию системы государственного управления.