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Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге с 2027 года – Токаев

28 Октября 2026, 12:17
АВТОР
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BAQ.KZ 28 Октября 2026, 12:17
28 Октября 2026, 12:17
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Фото: BAQ.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года. По словам Главы государства, эта мера затронет 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих зарплату из бюджета, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее поручение Президент озвучил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.

«Кроме того, мы продолжим поэтапно повышать размер минимальной заработной платы. Поручаю Правительству увеличить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Эта задача должна быть реализована с 1 января следующего года. Это будет способствовать увеличению доходов 1,8 миллиона человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих заработную плату из бюджета», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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