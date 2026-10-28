Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге с 2027 года – Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года. По словам Главы государства, эта мера затронет 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих зарплату из бюджета, передает корреспондент BAQ.KZ.
Соответствующее поручение Президент озвучил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.
«Кроме того, мы продолжим поэтапно повышать размер минимальной заработной платы. Поручаю Правительству увеличить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Эта задача должна быть реализована с 1 января следующего года. Это будет способствовать увеличению доходов 1,8 миллиона человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих заработную плату из бюджета», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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