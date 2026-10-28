Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 110 тысяч тенге с 2027 года – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года. По словам Главы государства, эта мера затронет 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих зарплату из бюджета, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее поручение Президент озвучил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.