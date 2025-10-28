За девять месяцев 2025 года в Казахстане введено в эксплуатацию 266 минимаркетов общей площадью 43 тысячи квадратных метров, сообщает Комитет по статистике. Общая стоимость построенных объектов составила 16,1 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.

Больше всего новых минимаркетов открыли в Туркестанской области — 35 объектов, и в Атырауской области — 32 объекта.

Кроме того, за тот же период в стране появилось 90 супермаркетов общей площадью 63,7 тысячи квадратных метров, стоимость которых оценивается в 34,5 миллиарда тенге.

Лидерами по числу новых супермаркетов стали Шымкент (31 объект) и Жамбылская область (19 объектов).

Эксперты отмечают, что рост числа минимаркетов отражает повышение спроса на магазины шаговой доступности, особенно в активно застраиваемых районах и пригородах крупных городов.