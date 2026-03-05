Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в связи с экологическими претензиями к оператору Кашаганского месторождения. Ведомство представило разъяснения о судебных решениях, предписаниях и текущем статусе разбирательств.

Как сообщили в министерстве, 1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила предписание Департамента экологии Атырауской области, вынесенное в отношении компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». Основанием для такого решения стали процедурные нарушения, допущенные при оформлении документа.

Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что отмена предписания по процессуальным основаниям не означает прекращения претензий по существу. Суд обязал департамент завершить административную процедуру с учётом правовой позиции суда. После этого процессуальные замечания были устранены, что позволило продолжить дальнейшие действия в установленном порядке.

Следующим этапом стало обращение в кассационную инстанцию. 28 августа 2025 года департамент направил соответствующую жалобу, и тем самым спор перешёл на новый уровень судебного рассмотрения.

Параллельно с этим компания была привлечена к административной ответственности. По информации министерства, 18 августа 2025 года НКОК назначен штраф в размере 2,3 трлн тенге за сверхнормативное размещение серы в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время постановление о наложении взыскания обжалуется в Комитете экологического регулирования и контроля министерства, что также придает делу дополнительное процессуальное продолжение.

Кроме того, компания инициировала отдельное судебное разбирательство, обратившись в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны. Иск касался оспаривания результатов профилактического контроля с посещением и предписания об устранении выявленных нарушений от 10 октября 2025 года. В связи с подачей иска сроки рассмотрения жалоб были приостановлены до вступления судебного акта в законную силу.

По итогу 23 декабря 2025 года суд огласил решение, согласно которому в удовлетворении административного иска отказано, а предписание признано законным. Однако на текущий момент это решение еще не вступило в законную силу, что означает сохранение процессуальной неопределенности.