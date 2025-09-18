Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития появилось в Казахстане
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Теперь оно будет преобразовано в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В соответствии с п. 3 ст. 44 Конституции РК в целях повышения эффективности системы государственного управления президент РК постановил:
1. Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
2. Определить Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
3. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:
в пункте 1 строку "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" изложить в следующей редакции: "Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан".
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
