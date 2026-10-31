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Министерство обороны проведет конкурс по организации питания военнослужащих

Организатором конкурса является Центр государственных закупок Министерства обороны.

31 Октября 2026, 12:36
АВТОР
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Pixabay.com 31 Октября 2026, 12:36
31 Октября 2026, 12:36
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Фото: Pixabay.com

Министерство обороны планирует провести государственные закупки услуг по организации питания личного состава Вооруженных сил на 2027–2028 годы.

Закупки будут проводиться способом конкурса с применением особого порядка, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Информация о планируемых закупках будет размещена на веб-портале государственных закупок.

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