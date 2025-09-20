Министерство транспорта присоединилось к акции "Таза Қазақстан"
Сотрудники Министерства транспорта приняли участие в общегородском субботнике в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Мероприятие прошло на территории Ботанического сада, где были проведены работы по уборке и благоустройству, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что участие в подобных инициативах является вкладом в сохранение чистоты города и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде.
Акция "Таза Қазақстан" проводится по всей стране и направлена на объединение усилий государственных органов, бизнеса и граждан для улучшения экологической ситуации. В её рамках проходят массовые субботники, озеленение территорий, работы по очистке водоёмов и общественных пространств.
По словам организаторов, главная цель инициативы — не только благоустроить города и сёла, но и привлечь внимание общества к вопросам экологии, ответственного потребления и сохранения природных ресурсов.
