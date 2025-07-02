В Казахстане проводится масштабная проверка всех асфальтобетонных заводов (АБЗ) на соответствие стандартам качества. Инспекцию организовало Министерство транспорта, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, на сегодняшний день проверено 382 из 431 действующего завода – это около 89% от общего числа АБЗ в стране. Полностью завершены проверки на предприятиях Алматинской, Жетысу, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской областей, а также в Астане и Шымкенте.

Инспекцией занимается Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Минтранса.

Особое внимание уделяется оснащённости лабораторий, наличию штатных специалистов службы качества, соблюдению входного контроля материалов и правильному хранению и транспортировке дорожно-строительных смесей. Также проверяется наличие утверждённых технологических регламентов по контролю качества.

"По итогам инспекций даны конкретные рекомендации для совершенствования и модернизации производств. Все замечания обязательны к устранению", – отметили в Министерстве транспорта.

В ближайшее время планируется проверить оставшиеся заводы.

Инициатива по тотальному аудиту АБЗ вызвана многочисленными жалобами на низкое качество дорожного полотна в разных регионах страны. Контроль за качеством асфальта власти обещают усилить на всех этапах – от производства до укладки.