Министр энергетики поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником — Днем работников нефтегазового комплекса.

В поздравлении министр отметил вклад специалистов отрасли в стабильную работу предприятий, развитие экономики и обеспечение энергетической безопасности страны.

По его словам, прошедший год стал рекордным для нефтегазового сектора Казахстана. Добыча нефти достигла 99,5 млн тонн.

Аккенженов также подчеркнул, что развитие отрасли не ограничивается добычей. В прошлом году на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах переработали 18,4 млн тонн нефти. В стране расширяются мощности по переработке, развивается нефтегазохимия и газовая инфраструктура, создаются новые производства и рабочие места.

Отдельно министр отметил рост уровня газификации. Сейчас этот показатель в Казахстане превышает 64%, а природным газом пользуются более 13 млн человек.

«Наша задача — двигаться дальше и сделать эту возможность доступной для всех жителей нашей страны», — отметил глава Минэнерго.

Особые слова благодарности Аккенженов адресовал ветеранам отрасли, подчеркнув их роль в создании основы для дальнейшего развития нефтегазового комплекса.

Министр пожелал работникам и их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне, а также безопасной работы и успешной реализации новых проектов.