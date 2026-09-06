Министр энергетики поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником
Ерлан Аккенженов отметил рекордную добычу нефти и развитие переработки и газовой инфраструктуры в Казахстане.
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Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником — Днем работников нефтегазового комплекса.
В поздравлении министр отметил вклад специалистов отрасли в стабильную работу предприятий, развитие экономики и обеспечение энергетической безопасности страны.
По его словам, прошедший год стал рекордным для нефтегазового сектора Казахстана. Добыча нефти достигла 99,5 млн тонн.
Аккенженов также подчеркнул, что развитие отрасли не ограничивается добычей. В прошлом году на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах переработали 18,4 млн тонн нефти. В стране расширяются мощности по переработке, развивается нефтегазохимия и газовая инфраструктура, создаются новые производства и рабочие места.
Отдельно министр отметил рост уровня газификации. Сейчас этот показатель в Казахстане превышает 64%, а природным газом пользуются более 13 млн человек.
«Наша задача — двигаться дальше и сделать эту возможность доступной для всех жителей нашей страны», — отметил глава Минэнерго.
Особые слова благодарности Аккенженов адресовал ветеранам отрасли, подчеркнув их роль в создании основы для дальнейшего развития нефтегазового комплекса.
Министр пожелал работникам и их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне, а также безопасной работы и успешной реализации новых проектов.
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