Сегодня в Казахстане отмечается День работников нефтегазового комплекса. В честь профессионального праздника министр энергетики РК обратился с поздравлением к специалистам отрасли и ветеранам, передаёт BAQ.KZ.

В своём обращении он отметил, что труд нефтяников и газовиков ежедневно обеспечивает энергетическую безопасность страны, развитие экономики и стабильность регионов. Министр напомнил, что история казахстанской нефти начиналась с самых скромных условий, когда "чёрное золото" добывали и перевозили на верблюдах, а сегодня отрасль использует передовые технологии и реализует масштабные проекты.

По словам главы ведомства, в нефтегазовой сфере Казахстана трудятся более миллиона человек – геологи, инженеры, буровики, транспортники и переработчики. Это делает отрасль не только ключевой для экономики, но и крупнейшим работодателем страны.

Он подчеркнул, что крупнейшие месторождения — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган — стали символами современной энергетики Казахстана, а в ближайшее время страна впервые превысит отметку в 100 миллионов тонн нефти в год. Это укрепит её позиции на мировом энергетическом рынке.

"Когда-то история казахстанской нефти начиналась с самых простых условий — черное золото добывали и перевозили на верблюдах. Это был труд первопроходцев — самоотверженный, тяжёлый, но по-настоящему вдохновляющий. Сегодня мы продолжаем их дело, уже с передовыми технологиями и большими амбициями", - сказал министр.

Кроме того, он отметил активное развитие нефтегазохимии, строительство новых заводов и газопроводов, что создаёт рабочие места и усиливает энергетическую безопасность.

В завершение поздравления глава министерства энергетики поблагодарил работников отрасли за профессионализм и самоотдачу, пожелал здоровья, благополучия и новых достижений.