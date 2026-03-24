Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммеда Аль-Арики, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Собеседники также отметили высокий уровень политического диалога между двумя странами, динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей.

Е.Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью в регионе и подчеркнул неизменную позицию Казахстана в пользу урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права.

По итогам разговора стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также к координации действий в рамках международных и региональных организаций.