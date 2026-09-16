Министр культуры и информации Казахстана почтил память генерала Хон Бом До в Южной Корее

Министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев посетил мемориальный комплекс в Тэджоне, где похоронен генерал Хон Бом До. Визит состоялся по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Кырыкбаев возложил цветы к мемориалу и почтил память корейского военачальника. Церемония прошла с участием почетного караула.

Хон Бом До занимает особое место в истории отношений Казахстана и Южной Кореи. Последние годы жизни он провел в Казахстане после депортации корейцев в Центральную Азию и умер в Кызылорде в 1943 году.

В 2021 году останки генерала перевезли из Кызылорды в Южную Корею. Их перезахоронили на Национальном кладбище Тэджона. Корейская сторона тогда отдельно поблагодарила Казахстан и Президента Касым-Жомарта Токаева за содействие в возвращении останков на родину.

Хон Бом До считается одним из героев движения за независимость Кореи. В 1920 году он участвовал в крупных сражениях против японских войск, включая бои при Фэнвудуне и Циншаньли.

Арман Кырыкбаев находится в Южной Корее в составе официальной делегации во время государственного визита Президента Казахстана.