Министр МЧС поручил усилить группировку в зоне пожара в области Абай
В ликвидации возгорания задействованы более 600 человек и семь вертолетов.
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Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов и министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев прибыли в область Абай, где продолжается тушение крупного лесного пожара на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».
Вместе с акимом области Бериком Уали руководители ведомств начали работу с облета и осмотра наиболее сложных участков возгорания. В ходе инспекции они оценили оперативную обстановку и ход проведения работ по ликвидации пожара.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. Министр по чрезвычайным ситуациям заслушал доклад руководителя тушения пожара, оценил расстановку сил и средств, а также поручил сформировать резерв спасательных подразделений и повысить эффективность проводимых мероприятий.
По данным МЧС, к настоящему времени в ликвидации пожара задействованы более 600 человек, свыше 160 единиц наземной техники и семь вертолетов.
Работы по локализации возгорания продолжаются в круглосуточном режиме, в том числе в ночное время.
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