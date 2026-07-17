Министр МЧС поручил усилить группировку в зоне пожара в области Абай

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов и министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев прибыли в область Абай, где продолжается тушение крупного лесного пожара на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Вместе с акимом области Бериком Уали руководители ведомств начали работу с облета и осмотра наиболее сложных участков возгорания. В ходе инспекции они оценили оперативную обстановку и ход проведения работ по ликвидации пожара.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Министр по чрезвычайным ситуациям заслушал доклад руководителя тушения пожара, оценил расстановку сил и средств, а также поручил сформировать резерв спасательных подразделений и повысить эффективность проводимых мероприятий.

По данным МЧС, к настоящему времени в ликвидации пожара задействованы более 600 человек, свыше 160 единиц наземной техники и семь вертолетов.

Работы по локализации возгорания продолжаются в круглосуточном режиме, в том числе в ночное время.