Министр назвал причину вспышки сибирской язвы в Атбасаре
Источник инфекции находился в степной зоне
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал источник заражения сибирской язвой, приведший к вспышке заболевания среди людей и животных в Атбасарском районе Акмолинской области. Об этом он сообщил на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.
По его словам, инфекция исходила от старого захоронения, расположенного в степной зоне примерно в семи километрах от ближайшего села.
"На этом участке пастбища пасли скот жители двух аулов. Сначала заразились семь животных, затем ещё три — в целом около десяти голов. Позже выяснилось, что на этом месте находится сибироязвенное захоронение", -сообщил Сапаров.
Все заражённые животные были уничтожены, их владельцы установлены. Место заражения обработано и огорожено, введён карантин. Также проведены дезинфекционные мероприятия и работы с правоохранительными органами.
"Карантин был введён сначала на пастбище, а спустя два дня - в обоих селах. Всё под контролем", - добавил министр.
Министр также заверил, что всё потенциально заражённое мясо было своевременно изъято и утилизировано.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают контроль за скотом в режиме онлайн.
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