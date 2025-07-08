Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал источник заражения сибирской язвой, приведший к вспышке заболевания среди людей и животных в Атбасарском районе Акмолинской области. Об этом он сообщил на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, инфекция исходила от старого захоронения, расположенного в степной зоне примерно в семи километрах от ближайшего села.

"На этом участке пастбища пасли скот жители двух аулов. Сначала заразились семь животных, затем ещё три — в целом около десяти голов. Позже выяснилось, что на этом месте находится сибироязвенное захоронение", -сообщил Сапаров.

Все заражённые животные были уничтожены, их владельцы установлены. Место заражения обработано и огорожено, введён карантин. Также проведены дезинфекционные мероприятия и работы с правоохранительными органами.

"Карантин был введён сначала на пастбище, а спустя два дня - в обоих селах. Всё под контролем", - добавил министр.

Министр также заверил, что всё потенциально заражённое мясо было своевременно изъято и утилизировано.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают контроль за скотом в режиме онлайн.