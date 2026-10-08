Министр ОАЭ привел в пример Казахстан, говоря о будущем кино с ИИ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар аль-Олама на конференции в Абу-Даби рассказал о фестивале ИИ-фильмов в Казахстане. Один из увиденных там проектов, по его словам, создал всего один человек, хотя раньше для такой работы понадобились бы большая команда и, возможно, миллионы долларов.
Об этом аль-Олама рассказал 6 октября на AI Everything Abu Dhabi.
Министр привел Казахстан в пример, рассуждая о том, как искусственный интеллект меняет производство фильмов и другого контента.
По его словам, на фестивале в Казахстане один человек создал фильм или другой видеопроект, для которого при традиционном производстве потребовались бы большая команда и серьезный бюджет.
Название работы, имя автора и сам фестиваль в публикации не уточняются.
Аль-Олама считает, что современные инструменты дают отдельным авторам возможности, которые раньше были доступны крупным студиям. Один человек может работать над сценарием, создавать разные варианты сюжета и быстрее выпускать готовый контент.
По его мнению, со временем могут появиться полноценные развлекательные студии, которыми будет управлять один человек с помощью ИИ.
После примера из Казахстана министр отметил еще один эффект таких технологий. По его словам, они могут изменить способы творческого самовыражения и дать людям новые возможности зарабатывать на собственном контенте без необходимости становиться популярными блогерами или инфлюенсерами в социальных сетях.
Самое читаемое
- Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
- Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде
- Как продукт из Караганды проходит путь до магазинной полки
- В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце
- Джеки Чан поделился впечатлениями о съемках в Казахстане