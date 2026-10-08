Министр ОАЭ привел в пример Казахстан, говоря о будущем кино с ИИ

Министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар аль-Олама на конференции в Абу-Даби рассказал о фестивале ИИ-фильмов в Казахстане. Один из увиденных там проектов, по его словам, создал всего один человек, хотя раньше для такой работы понадобились бы большая команда и, возможно, миллионы долларов.

Об этом аль-Олама рассказал 6 октября на AI Everything Abu Dhabi.

Министр привел Казахстан в пример, рассуждая о том, как искусственный интеллект меняет производство фильмов и другого контента.

По его словам, на фестивале в Казахстане один человек создал фильм или другой видеопроект, для которого при традиционном производстве потребовались бы большая команда и серьезный бюджет.

Название работы, имя автора и сам фестиваль в публикации не уточняются.

Аль-Олама считает, что современные инструменты дают отдельным авторам возможности, которые раньше были доступны крупным студиям. Один человек может работать над сценарием, создавать разные варианты сюжета и быстрее выпускать готовый контент.

По его мнению, со временем могут появиться полноценные развлекательные студии, которыми будет управлять один человек с помощью ИИ.

После примера из Казахстана министр отметил еще один эффект таких технологий. По его словам, они могут изменить способы творческого самовыражения и дать людям новые возможности зарабатывать на собственном контенте без необходимости становиться популярными блогерами или инфлюенсерами в социальных сетях.