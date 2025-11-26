Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов совершил рабочую поездку в Жамбылскую область и без предварительного уведомления посетил воинскую часть 03811 регионального командования "Юг" в Луговском гарнизоне, передает BAQ.KZ. Он ознакомился с организацией службы, состоянием боевой подготовки, казарм и санитарных зон, а также проверил качество питания и бытовые условия военнослужащих. Отдельное внимание глава ведомства уделил морально-психологическому климату в подразделениях.

Визит министра совпал с принятием военной присяги 60 новобранцами срочной службы. Обращаясь к молодым бойцам, Косанов подчеркнул значимость этого момента и пожелал им отличной службы. На мероприятие прибыли родители солдат со всего Казахстана — для них в части организовали День открытых дверей, где они смогли ознакомиться с условиями службы и получить информацию о социальных программах для молодых военнослужащих.

После осмотра объектов министр пообедал в солдатской столовой вместе с семьями новобранцев, оценив качество питания и пообщавшись с личным составом. По итогам поездки Косанов дал командованию части ряд поручений по дальнейшему совершенствованию повседневной деятельности, поддержанию внутреннего порядка и повышению уровня боевой готовности.