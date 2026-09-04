Министр обороны Эстонии ушел в отставку после скандала с закупкой снарядов для Украины
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке после скандала вокруг закупки артиллерийских снарядов для Украины на 70 млн евро. Сделка была оплачена из средств Европейского фонда мира, однако компании-поставщики ранее не имели опыта производства таких боеприпасов. Как сообщает ERR, в 2024 году Эстония заключила контракт на поставку артиллерийских снарядов для Украины и перечислила поставщикам аванс в размере 70 млн евро из средств ЕС.
Позже выяснилось, что задействованные компании до этого не продали ни одного артиллерийского снаряда. Сейчас Эстония оспаривает эти контракты в арбитражном суде. Певкур, занимавший пост министра обороны с 2022 года, заявил об отставке в эфире общественного телеканала ETV. По его словам, министр должен нести политическую ответственность за работу всей системы обороны.
Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоры по контрактам, замечания Государственной контрольной палаты поднимают вопрос о политической ответственности, — заявил он.
Государственная контрольная палата ранее раскритиковала оборонные расходы Эстонии и выразила обеспокоенность работой Эстонского центра инвестиций в оборону, который занимается военными закупками. Певкур подчеркнул, что лично не читал контракты на поставку снарядов, поскольку министр обороны обычно не участвует в деталях отдельных закупок. Отставка Певкура стала второй подобной отставкой главы оборонного ведомства в странах Балтии. В мае свой пост покинул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
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