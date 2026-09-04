Министр обороны Эстонии ушел в отставку после скандала с закупкой снарядов для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке после скандала вокруг закупки артиллерийских снарядов для Украины на 70 млн евро. Сделка была оплачена из средств Европейского фонда мира, однако компании-поставщики ранее не имели опыта производства таких боеприпасов. Как сообщает ERR, в 2024 году Эстония заключила контракт на поставку артиллерийских снарядов для Украины и перечислила поставщикам аванс в размере 70 млн евро из средств ЕС.

Позже выяснилось, что задействованные компании до этого не продали ни одного артиллерийского снаряда. Сейчас Эстония оспаривает эти контракты в арбитражном суде. Певкур, занимавший пост министра обороны с 2022 года, заявил об отставке в эфире общественного телеканала ETV. По его словам, министр должен нести политическую ответственность за работу всей системы обороны.

Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоры по контрактам, замечания Государственной контрольной палаты поднимают вопрос о политической ответственности, — заявил он.

Государственная контрольная палата ранее раскритиковала оборонные расходы Эстонии и выразила обеспокоенность работой Эстонского центра инвестиций в оборону, который занимается военными закупками. Певкур подчеркнул, что лично не читал контракты на поставку снарядов, поскольку министр обороны обычно не участвует в деталях отдельных закупок. Отставка Певкура стала второй подобной отставкой главы оборонного ведомства в странах Балтии. В мае свой пост покинул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.