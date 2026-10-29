Министр обороны пообещал лично изучить случаи гибели и тяжелых травм военнослужащих
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Родственники казахстанских военнослужащих, погибших или получивших тяжелые травмы во время службы, встретились с представителями Министерства обороны. На встрече рассматривались обращения семей, связанные с происшествиями разных лет.
В обсуждении участвовали министр обороны Айдос Мырзахметов, Главный военный прокурор и представители Национальной гвардии Казахстана.
Родственники вошли в инициативную группу, представители которой были приняты руководством оборонного ведомства.
«Министерство обороны с пониманием относится к вопросам родных и с глубоким сочувствием – к каждой семье погибшего или пострадавшего военнослужащего. Каждое обращение требует внимательного рассмотрения и конкретных ответов», – сказал Айдос Мырзахметов.
По итогам встречи министр сообщил о намерении лично ознакомиться с каждым случаем и изучить представленные материалы.
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