Министр обороны пообещал лично изучить случаи гибели и тяжелых травм военнослужащих

Родственники казахстанских военнослужащих, погибших или получивших тяжелые травмы во время службы, встретились с представителями Министерства обороны. На встрече рассматривались обращения семей, связанные с происшествиями разных лет.

В обсуждении участвовали министр обороны Айдос Мырзахметов, Главный военный прокурор и представители Национальной гвардии Казахстана.

Родственники вошли в инициативную группу, представители которой были приняты руководством оборонного ведомства.

«Министерство обороны с пониманием относится к вопросам родных и с глубоким сочувствием – к каждой семье погибшего или пострадавшего военнослужащего. Каждое обращение требует внимательного рассмотрения и конкретных ответов», – сказал Айдос Мырзахметов.

По итогам встречи министр сообщил о намерении лично ознакомиться с каждым случаем и изучить представленные материалы.