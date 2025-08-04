Министр обороны отведал обед солдат и дал поручения командованию
Также он анонсировал регулярные внезапные проверки.
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Министр обороны Даурен Косанов без предварительного уведомления посетил воинскую часть №31775 Регионального командования "Астана", дислоцированную в Караганде, передает BAQ.KZ.
Целью внезапного визита стала проверка условий службы, санитарного состояния, казарменных помещений и организации питания военнослужащих срочной службы.
Министр лично пообщался с солдатами, расспросил о быте, возможностях связи с родными и морально-психологическом климате в подразделении.
Особое внимание Косанов уделил качеству питания. Он пообедал вместе с солдатами в столовой и дал высокую оценку разнообразию и вкусу приготовленных блюд. Вместе с тем, по итогам инспекции были даны конкретные поручения командованию части - устранить выявленные недочеты и продолжать работу по укреплению воинской дисциплины и улучшению повседневного быта.
"Такие выезды позволяют получить объективную картину, оперативно выявить проблемные вопросы и повысить доверие внутри коллектива", – отметил министр обороны.
По его словам, внезапные проверки станут регулярными и охватят все регионы страны в целях усиления контроля и повышения стандартов военной службы.
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