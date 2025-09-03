О масштабных задачах, стоящих перед профессорско-преподавательским составом военных учебных заведений, личный состав проинформировал руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, передает BAQ.KZ.

Он поздравил военных педагогов, курсантов и учащихся колледжей с началом нового учебного года.

"На августовской конференции педагогов Глава государства акцентировал внимание на роли образования и воспитания как главного фундамента конкурентоспособной нации. Эти установки напрямую касаются и военного образования, где формируется интеллектуальный и профессиональный потенциал армии", – подчеркнул он.

В своем выступлении генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов остановился на мероприятиях, направленных на повышение качества подготовки военных специалистов. Речь шла об открытии факультета мобилизационной подготовки в Национальном университете обороны РК, преобразовании республиканских школ "Жас улан" в военные колледжи, интеграции плана боевой подготовки Вооруженных сил с процессом обучения и других новшествах.

"В современных условиях значительно возрастает роль информационно-коммуникационных технологий, радиоэлектронной борьбы, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, позволяющих моделировать боевые действия и обеспечивать интеллектуальную поддержку принятия решений. Все это предъявляет новые требования к подготовке военных кадров, которые должны быть готовы к использованию сложнейшей техники и современного вооружения, уметь действовать в условиях гибридных угроз и быстро адаптироваться к меняющимся условиям", – констатировал министр обороны.

С учетом изложенного, руководитель ведомства поставил перед личным составом военных учебных заведений ряд задач по обновлению учебных программ, расширению спектра специальностей, развитию академической мобильности обучающихся, их вовлечение в научные исследования, прикладные проекты и международное сотрудничество. Поручено также проработать вопрос обеспечения военных институтов и колледжей современными динамическими тренажерами стрельбы и вождения, укомплектовать учебные заведения вооружением, бронетанковой, военной автомобильной и специальной техникой, средствами разведки и связи.

В заключении министр обороны выразил уверенность в том, что совместными усилиями военные педагоги достигнут поставленных целей и внесут достойный вклад в укрепление военной безопасности и суверенитета нашей страны.