Министр обороны проверил готовность объектов к проведению международного сбора «Айбын» в Боровом

На полигоне «Амандык» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов детально изучил вопросы, связанные с приемом и размещением участников, а также обустройством соревновательных площадок. В инспекционных мероприятиях также принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

О состоянии подъездных путей, проведенных на полигоне строительных работах и организации мероприятий по подготовке к предстоящему сбору министру обороны доложил начальник военного колледжа.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов ознакомился с объектами полевой инфраструктуры, оценил качество строительства летнего амфитеатра, а также оснащение строевого плаца и площадок для проведения военно-прикладных и спортивных состязаний.

Особое внимание руководитель ведомства уделил вопросам размещения, питания и бытового обеспечения участников сбора, руководителей команд, спортивных инструкторов и членов судейской коллегии. Отметим, что для комфортного и безопасного их пребывания на полигоне установлено 74 палатки различной вместимости.

По итогам рабочей поездки министр обороны поставил задачи по созданию комфортных и безопасных условий для участников сбора, Также он указал на необходимость надлежащего оснащения мест проживания, организации качественного питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм в палаточном городке.

Напомним, с 21 по 27 июня в курортной зоне Бурабай состоится XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» с участием команд из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.