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Министр обороны проверил воинские подразделения Акмолинского гарнизона

6 Октября 2026, 22:32
АВТОР
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Минобороны РК 6 Октября 2026, 22:32
6 Октября 2026, 22:32
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Фото: Минобороны РК

Генерал-майор Айдос Мырзахметов провел очередную внезапную проверку и оценил состояние техники, инфраструктуры и объектов воинских частей.

По итогам проверки даны поручения по улучшению условий службы и совершенствованию материально-технического обеспечения.

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