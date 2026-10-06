Министр обороны проверил воинские подразделения Акмолинского гарнизона
6 Октября 2026, 22:32
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6 Октября 2026, 22:326 Октября 2026, 22:32
258Фото: Минобороны РК
Генерал-майор Айдос Мырзахметов провел очередную внезапную проверку и оценил состояние техники, инфраструктуры и объектов воинских частей.
По итогам проверки даны поручения по улучшению условий службы и совершенствованию материально-технического обеспечения.
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